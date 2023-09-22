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Miami to get boost to its 2024 class

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Miami's 2024 recruiting class is currently ranked 14th in the country. Many anticipate that this will change soon. Visit our premium message board Canes Talk, for more.

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