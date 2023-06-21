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Miami to get re-visit from five star defensive lineman Kamarion Franklin

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Miami is in contention for several 2024 five-star prospects (Jeremiah Smith, Dylan Stewart, Justin Scott, Joshisa Trader, Collin Simmons, David Stone, Zaquan Patterson, Ryan Wingo), and a five-star prospect will visit Miami for the second time this month.

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