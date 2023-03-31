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Miami to Receive Visit from '25 QB with Connection to OC Dawson

Frank Tucker • CanesCounty
Recruiting Analyst
@thecribsouthfla

As Miami continues to evaluate quarterbacks that fit the mold of the new Air Raid offense that will be installed, a 2025 quarterback that has a history with new offensive coordinator Shannon Dawson from his time at Houston will be visiting Coral Gables next week.

Tap into CanesTalk for more on this potential 2025 Miami signal caller.

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