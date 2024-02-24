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Miami wins gold in 4x400 relay; Campre, Sauder claim golds at ACC Indoors

CanesCounty.com
Staff

BOSTON, Mass. - The University of Miami track and field team completed the 2024 ACC Indoor Championships Saturday evening in Boston, Massachusetts.

The women’s 4x400m relay team, comprised of Kennedy Brace, Makenzy Pierre-Webster, Alyssa Robinson, and Gabriella Grissom, clocked 3:32.83 to claim the gold medal in the final event of the competition.

This marks two indoor seasons in a row where the Hurricanes 4x400m women’s team stood on top of the podium.

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Senior jumper Russell Robinson took home the silver medal in the triple jump with a final mark of 16.25m to give the men’s team eight team points.


Junior thrower Erikka Hill earned a bronze medal and contributed six team points after her performance in the women’s shot put. Hill ended with a final distance of 16.20m.

Milton Ingraham threw 17.64m to finish fifth in the men's shot put -- adding five team points to the men's side.

Pierre-Webster cracked into the school’s indoor top-five list in the women’s 200m, running 23.41. Pierre-Webster's time is now the fifth fastest indoor 200m time in school history.

The men’s 4x400m, made up of Solomon Strader, Ace Malone, Robert Joseph, and Oskars Bambals ended with a fourth-place finish with a time of 3:10.41, earning the men five team points.

Earlier in the day, Strader and Malone put more points on the board for the Miami men's team. Strader ran 47.06 while Malone finished with 47.35, good for fourth and seventh place. The 400m Hurricane sprinters contributed a combined seven points to the team total.

Christina Warren put on a memorable performance for herself in the 60m hurdle finals. A graduate transfer from Arizona State, Warren finished with a personal best of 8.37 in the 60m hurdles, good for fourth place and five team points.

Ashley Moore contributed five team points to the women’s side after her 12.86m triple jump, finishing in fourth. Warren also scored a point for the Hurricanes in the women’s triple jump, ending with 12.59m.

In the 800m finals, Grissom earned herself a new personal best — finishing fifth with 2:04.74 and tallying four team points. Bambals ran a season-best 1:47.89, good for fourth place and five team points.

Day 1

In the men’s heptathlon, sophomore Edgar Campre led the competition after several impressive performances.

Campre earned first-place finishes in the 60m (6.86), long jump (7.22m), and shot put (14.87m). Even with an eighth-place finish of 1.88m in the high jump, the Portuguese multi-athlete currently sits at the top of the leaderboard with 3277 points after day one.

Taylor Wright capped off her final indoor conference championship as a Hurricane with a bronze medal in the high jump, ending with a height of 1.80m and giving the women’s team six points.

Senior sprinter Jalen Gordon cracked into the school’s top-five list in the men’s 200m, running 21.57. Gordon’s time puts him as the third fastest 200m Hurricane in indoor school history.

Day 2

Campre finished a historic men’s heptathlon this morning to win his first individual conference championship. Campre finished the day with 5903 points — an improvement on his program record of 5778 points set earlier this month at the DeLoss Dodds Invitational.

Campre currently ranks as the sixth-best heptathlon athlete in the NCAA as of Friday evening.

A transfer from Liberty University, Kennedy Sauder earned the gold medal in the men’s high jump, ending with a final height and new indoor school record of 2.21m. Sauder’s jump beats previous record holder Isaiah Holmes' 2.19m high jump set in 2022.

Freshman Ashton Torns made school history as the Austin, Texas native now sits at number five in the indoor school record list after clocking 6.75 in the 60m.

Three Hurricanes represented Miami in the 400m finals — Brace clocked a new indoor personal best of 54.11. At the same time, Strader and Malone ran 47.07 and 47.33, respectively, to move on to Saturday’s finals at 1:05 p.m. Grissom and Bambals also punched their tickets to the 800m finals after Grissom clocked 2:05.98. Bambals marked a new season best of 1:49.64.

Warren earned herself a new personal best and 60m hurdle finals bid after finishing with 8.40.

At the end of three days of competition against the conference’s best track and field athletes, both Miami men’s and women’s teams finished sixth in the ACC — the men’s team earned 53 points while the women’s team tallied 52 points.

Courtesy of Miami Athletics

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