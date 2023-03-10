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Miller, Pack and Wong answer questions post game after loss to Duke

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Guard Jordan Miller talks about being in the zone during the game, and shares why he thought Miami could not get the lead back in the second half.

Miller also talks of the play of Isiah Wong and how Miami nearly pulled out the victory without one of its best players in Norchad Omier.

Guard Isaiah Wong shared his takeaways from the loss and what Duke did to make it tough on Miami.

Wong shares what he took away from this tournament that he will take into the NCAA tournament.

Guard Nijel Pack talks about the message to the team when Omier went down with an injury. He shared his thoughts on the play of Miller and Wong and how they nearly carried the team to victory. He updates his injury status and expects to play in game one of the NCAA tournament.

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