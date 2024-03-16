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Multiple Canes Rewrite History On Day One of Hurricane Invitational

CanesCounty.com
Staff

CORAL GABLES, Fla. — The University of Miami track and field team started the 2024 outdoor season and first day of the Hurricane Invitational Friday morning at Cobb Stadium.

Five Hurricanes broke into the school’s outdoor top-five list in multiple events.

Florida State transfer Milton Ingraham II threw 58.20m in his signature event, the men’s discus, for a second-place finish. Ingraham’s throw now puts him at third all-time in outdoor school history.

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Erikka Hill registered a second-place finish in the women’s hammer throw, finishing with a personal best of 60.66m that now stands fifth-best in women’s outdoor school history.

Freshman Maddie Schneider clocked 9:50.33 in the women’s 3000m, the fifth-fastest time in outdoor school history, and seventh-place at the invitational.

Freshman Heath Vernor also cracked into the school’s outdoor top five list in the men’s hammer throw. With a final distance of 56.27m, the native of Ennis, Texas, is now fifth in outdoor school history.

Vernor also placed third in the men’s discus with 46.59m on his second throw.


Freshman pole vaulter Brianna Isa ended the day for the Hurricanes by cracking into the fifth-best pole vault height in outdoor school history, with a final height of 3.35m.

Saturday’s events are scheduled to begin at 11 a.m. with the men’s and women’s javelin.

Courtesy of Miami Athletics

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