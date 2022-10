The ACC remains steady with a number of teams ranked in the Top 25 of the AP Poll. Clemson looked impressive as they have been all year with a 34-14 win at Florida State.

PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGlzIHBsYXkgaGFzIGl0IGFsbCAtIGEgcmV2ZXJzZSwgYSBmbGVh LWZsaWNrZXIsIGFuZCBhIHRvdWNoZG93biEg8J+QhTxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vQ2xlbXNvbkZCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PkBDbGVtc29uRkI8L2E+IHwgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9oYXNodGFnL0FDQ0Zvb3RiYWxsP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij4jQUNDRm9vdGJhbGw8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dC5jby9mYWtUeVpLQ3ZRIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vZmFrVHlaS0N2UTwv YT48L3A+Jm1kYXNoOyBBQ0MgRm9vdGJhbGwgKEBBQ0NGb290YmFsbCkgPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BQ0NGb290YmFsbC9zdGF0dXMv MTU4MTQ5MTM5MzM3NzQ4ODg5Nj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3Rv YmVyIDE2LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Yet the Tigers dropped from no. 4 to no. 5 as Michigan jumped ahead with dominating win over then-10th-ranked Penn State. Syracuse remains undefeated as they defeated NC State 24-9. Wolfpack quarterback Devin Leary did not play and was ruled out for the season. The Orange ranked 14th, has started its season 6-0 for the first time since 1935. NC State dropped to 23rd to remain ranked.

PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGUgT3JhbmdlIHJlbWFpbiB1bmJlYXRlbiBhZnRlciBkZWZlYXRp bmcgTkMgU3RhdGUgMjQtOS4g8J+NijxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vQ3VzZUZvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDdXNl Rm9vdGJhbGw8L2E+IHwgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9o YXNodGFnL0FDQ0Zvb3RiYWxsP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij4jQUNDRm9vdGJhbGw8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5j by9YZ2pMN0xmT29lIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vWGdqTDdMZk9vZTwvYT48 L3A+Jm1kYXNoOyBBQ0MgRm9vdGJhbGwgKEBBQ0NGb290YmFsbCkgPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BQ0NGb290YmFsbC9zdGF0dXMvMTU4 MTQzNjY4MDIwODUzNTU1Mj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVy IDE2LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9 Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hh cnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

A battle of undefeated teams is set for next week at noon as Syracuse travels to Clemson this week. Clemson still remains the only ranked team on Miami's remaining schedule. North Carolina jumped into the Top 25 at 22nd with its 38-35 win over rival Duke Saturday.

PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5MYXRlIGdhbWUgaGVyb2ljcyBieSBNYXllIGFuZCBHcmVlbiE8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1VOQ0Zvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPkBVTkNGb290YmFsbDwvYT4gfCA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQUNDRm9vdGJhbGw/c3JjPWhhc2gm YW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNBQ0NGb290YmFsbDwvYT4gPGJy Pjxicj7wn5O6IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vYWNjbmV0 d29yaz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AYWNjbmV0d29yazwvYT4gPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1d0czgwSlJzMW0iPnBpYy50d2l0dGVyLmNv bS9XdHM4MEpSczFtPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEFDQyBGb290YmFsbCAoQEFD Q0Zvb3RiYWxsKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0FDQ0Zv b3RiYWxsL3N0YXR1cy8xNTgxNDg2NTMzMjYwODk0MjA4P3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgMTYsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8 c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNv bS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2 Pgo8L2Rpdj4KCg==

Wake Forest was on a bye and moved up one spot from 14th to 13th. Georgia remains ranked number one with a 55-0 win over Vanderbilt. Tennessee moves up to 3rd after a 52-49 win over Alabama in what many consider the game of the year. Bama drops to 6th.