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New AP Poll: ACC Back To Five Teams, Clemson Drops, UNC In

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

The ACC remains steady with a number of teams ranked in the Top 25 of the AP Poll. Clemson looked impressive as they have been all year with a 34-14 win at Florida State.

Yet the Tigers dropped from no. 4 to no. 5 as Michigan jumped ahead with dominating win over then-10th-ranked Penn State.

Syracuse remains undefeated as they defeated NC State 24-9. Wolfpack quarterback Devin Leary did not play and was ruled out for the season. The Orange ranked 14th, has started its season 6-0 for the first time since 1935. NC State dropped to 23rd to remain ranked.

A battle of undefeated teams is set for next week at noon as Syracuse travels to Clemson this week. Clemson still remains the only ranked team on Miami's remaining schedule.

North Carolina jumped into the Top 25 at 22nd with its 38-35 win over rival Duke Saturday.

Wake Forest was on a bye and moved up one spot from 14th to 13th.

Georgia remains ranked number one with a 55-0 win over Vanderbilt. Tennessee moves up to 3rd after a 52-49 win over Alabama in what many consider the game of the year. Bama drops to 6th.

Photo Credit: Football Hotbed
Akheem Mesidor (90), Defensive Lineman, Miami
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