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New AP Poll: ACC Has Two Teams Ranked In Top Ten, Conference Keeps Five In

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Despite Miami's subpar performances this season the ACC continues to have a good season. The featured game this week matched two undefeated teams in Clemson and Syracuse.

The Tigers fell behind in the game to the Orange and starting quarterback DJ Uiagalelei was pulled from the game for backup Cade Klubnik. Clemson Running Back Will Shipley had 27 carries for 127 yards and two scores.

The Tigers were able to retake the lead the freshman under center and hold for a 27-21 win. Clemson still ranked 5th in the country. Syracuse would drop down just two spots to 16th.

Wake Forest continues to look impressive this season and improved its record to 6-1 with a 43-15 win over Boston College. Quarterback Sam Hartman had another big day for the Demon Deacons.

Wake Forest is ranked in the top ten for the first time this season. North Carolina and NC State, both on byes this week, remain ranked in the Top 25 at 22nd and 23rd respectively.

The top four teams remain in the nation remain the same with Georgia, Ohio State, Tennessee, and Michigan.

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Photo Credit: Associated Press
Clemson's Dorian O'Daniel (6) recovers a fumble by Miami's Jeff Thomas (4) as Clemson's Ryan Carter (31) closes in during the second half of the Atlantic Coast Conference championship NCAA college football game in Charlotte, N.C., Saturday, Dec. 2, 2017.
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