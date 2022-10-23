Despite Miami's subpar performances this season the ACC continues to have a good season. The featured game this week matched two undefeated teams in
Clemson and Syracuse.
The Tigers fell behind in the game to the Orange and starting quarterback
DJ Uiagalelei was pulled from the game for backup Cade Klubnik. Clemson Running Back Will Shipley had 27 carries for 127 yards and two scores.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5XaWxsIFNoaXBsZXkgV0VOVCBPRkYgaW4gdGhlIFRpZ2VycyB3aW4g
b3ZlciBTeXJhY3VzZSEg8J+SqiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL2hhc2h0YWcvQUNDRm9vdGJhbGw/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPiNBQ0NGb290YmFsbDwvYT48YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL0NsZW1zb25GQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A
Q2xlbXNvbkZCPC9hPiB8IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
d2lsbHNoaXBsZXkyMDIxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkB3aWxsc2hp
cGxleTIwMjE8L2E+IDxicj48YnI+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9P
dGFyVU1oejd5Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vT3RhclVNaHo3eTwvYT48L3A+
Jm1kYXNoOyBBQ0MgRm9vdGJhbGwgKEBBQ0NGb290YmFsbCkgPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BQ0NGb290YmFsbC9zdGF0dXMvMTU4Mzkz
MDYyNjczNDE2MTkyMD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDIy
LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0
dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl
dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
The Tigers were able to retake the lead the freshman under center and hold for a 27-21 win. Clemson still ranked 5th in the country. Syracuse would drop down just two spots to 16th.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGUgSU5UIHRoYXQgc2VhbGVkIHRoZSBXIGZvciB1bmRlZmVhdGVk
IENsZW1zb24hIPCfkIUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9o
YXNodGFnL0FDQ0Zvb3RiYWxsP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij4jQUNDRm9vdGJhbGw8L2E+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9DbGVtc29uRkI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENsZW1z
b25GQjwvYT4gfCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1JqTWlj
a2VuczEwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBSak1pY2tlbnMxMDwvYT4g
PGJyPjxicj4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3NSOG1JQTl3RmUiPnBp
Yy50d2l0dGVyLmNvbS9zUjhtSUE5d0ZlPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEFDQyBG
b290YmFsbCAoQEFDQ0Zvb3RiYWxsKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL0FDQ0Zvb3RiYWxsL3N0YXR1cy8xNTgzOTI2NjUwMTkwMDYxNTY4
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgMjIsIDIwMjI8L2E+PC9i
bG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9y
bS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9z
Y3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Wake Forest continues to look impressive this season and improved its record to 6-1 with a 43-15 win over Boston College. Quarterback Sam Hartman had another big day for the Demon Deacons.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Bbm90aGVyIGh1Z2UgZGF5IGZvciBTYW0gSGFydG1hbiBhcyB0aGUg
RGVhY3MgdGFrZSBjYXJlIG9mIGJ1c2luZXNzIHZzLiBCb3N0b24gQ29sbGVn
ZSDwn46pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9B
Q0NGb290YmFsbD9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
I0FDQ0Zvb3RiYWxsPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L1dha2VGQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AV2FrZUZCPC9hPiB8IDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vc2FtX2hhcnRtYW4xMD9yZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5Ac2FtX2hhcnRtYW4xMDwvYT4gPGJyPjxicj4g
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0ZaaHpTbWJqaVUiPnBpYy50d2l0dGVy
LmNvbS9GWmh6U21iamlVPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEFDQyBGb290YmFsbCAo
QEFDQ0Zvb3RiYWxsKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0FD
Q0Zvb3RiYWxsL3N0YXR1cy8xNTgzOTcyMzY4MzE3NTUwNTkzP3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgMjMsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl
Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy
LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cjwv
ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Wake Forest is ranked in the top ten for the first time this season. North Carolina and NC State, both on byes this week, remain ranked in the Top 25 at 22nd and 23rd respectively.
The top four teams remain in the nation remain the same with Georgia, Ohio State, Tennessee, and Michigan.
Clemson's Dorian O'Daniel (6) recovers a fumble by Miami's Jeff Thomas (4) as Clemson's Ryan Carter (31) closes in during the second half of the Atlantic Coast Conference championship NCAA college football game in Charlotte, N.C., Saturday, Dec. 2, 2017.