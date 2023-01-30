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New AP Poll: Miami remains ranked team, drops three spots

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Miami (16-5, 7-4) drops three spots in the new AP poll released on Monday. The Hurricanes ended a 9-game losing streak to its rival Florida State last week but failed to close out Pitt on the road on Saturday.

Miami is the 23rd-ranked team in the country and is one of three ACC teams in this week's poll. Virginia (16-3, 8-3) (6th) remains as the only top-ten team from the conference, and Clemson (18-4, 10-1) (20th) is the other ranked team ahead of the Hurricanes.

FAU (21-1, 11-0) is the only other ranked team from the state of Florida coming in ranked 19th.

Miami hosts Virginia Tech (13-8, 3-7) Tuesday night with the tip scheduled for 7:00 PM and will be televised on ESPNU. Miami goes on the road to take on Clemson Saturday at 3:00 PM on ACC Network.

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