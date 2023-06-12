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New five-star Dylan Stewart dishes on his elite status & Miami visit

Adam Friedman • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@RivalsFriedman
Adam Friedman joined Rivals.com as the East Coast Recruiting Analyst in 2012 and covers D1 CFB recruits from SC to Maine & out to PA & WV. Media requests- RivalsFriedman@gmail.com

Only eight players from Washington D.C. have been rated as five-star prospects over the years but now we can add one more to that list thanks to Dylan Stewart.

If you ask Stewart, he'll say it doesn't matter much to him but "I guess it does in a way because not many five-stars come out of D.C."

Don't be fooled by Stewart's humility. He's one of the elite prospects in the 2024 recruiting class.

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