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Nijel Pack and AJ Casey Speak To Media Post Game After St. Francis Win

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Guard Nijel Pack and Forward AJ Casey answer questions from the media after their 79-56 win over St. Francis Brooklyn. Pack talks about what was working for him scoring the basketball, and the importance of bouncing back from the loss.

Casey talks about getting some playing time as a freshman and what he can improve on going forward.

Miami will travel to Orlando to take on UCF on Sunday at 5 PM eastern.

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