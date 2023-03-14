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No. 1 OL Jordan Seaton locks in four visits in March & April

Jordan Seaton's upcoming visit schedule
Jordan Seaton's upcoming visit schedule
Adam Friedman • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@RivalsFriedman
Adam Friedman joined Rivals.com as the East Coast Recruiting Analyst in 2012 and covers D1 CFB recruits from SC to Maine & out to PA & WV. Media requests- RivalsFriedman@gmail.com

It's going to be a busying spring for No. 1 offensive lineman Jordan Seaton and he has four visits confirmed. Florida, Florida State, Miami, and Colorado are slated to get Seaton on campus for unofficial visits soon.

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