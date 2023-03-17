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Norchad Omier Available for First Round NCAA Tournament matchup vs. Drake

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

ALBANY, NY. – University of Miami third-year sophomore forward Norchad Omier is medically cleared and will play in tonight’s NCAA Tournament Round of 64-game against Drake.


The Third Team All-ACC honoree, who suffered a right ankle injury in the ACC Tournament semifinals last Friday, is averaging 13.6 points and a team-high 9.7 rebounds per game on a team-best 59.1 field-goal percentage.

Miami will play Drake Friday at 7:25 PM EST. The game will be televised on TBS

Courtesy of Alex Schwartz Miami Athletics


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