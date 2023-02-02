News More News
{{ timeAgo('2023-02-02 06:00:00 -0600') }} football Edit

NSD: NFL Projections for the 2023 signees

Frank Tucker • CanesCounty
Recruiting Analyst
@thecribsouthfla

It's National Signing and the culmination of the 24-man 2023 class that finished as the seventh-best class in the country for Miami and the addition of 10 transfers.

Click the name of each player for our NFL comparisons and prospect breakdowns on each signee in this class.

Five-star OT Samson Okunlola

Five-star OT Francis Mauigoa


Four-star DT Rueben Bain

Four-star DE Collins Acheampong

Four-star CB Antione Jackson

Four-star LB Bobby Washington

Four-star DE Jayden Wayne

Four-star LB Malik Bryant

Four-star OG Tommy Kinsler

Four-star LB Raul Aguirre

Four-star DT Joshua Horton

Four-star CB Damari Brown

Four-star ATH Robby Washington

Four-star TE Riley Williams

Four-star WR Nathaniel Joseph

Four-star ATH Robert Stafford


Three-star LB Marcellius Pulliam

Three-star QB Emory Williams

Three-star C Antonio Tripp

Three-star S Kaleb Spencer

Three-star OT Frankie Tinilau

Three-star TE Jackson Carver


Talk with Miami fans on Canes Talk

• Subscribe to the Storm Tracker Podcast on Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, and Spotify

• Subscribe to the Canes County YouTube Channel

• Follow us on Twitter: @Canes_County, @BenjaminRivals, @TheCribSouthFLA, @AnthonyYero1, and @MichaelYero

• Follow us on Instagram: @Canes.County

Follow us on Facebook


trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}