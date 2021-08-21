 CaneSport - Photo gallery: Saturday night scrimmage
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Photo gallery: Saturday night scrimmage

Miami Hurricanes
Athletics

The Hurricanes held their second scrimmage of the fall on Saturday night. Your photo gallery:


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