 CanesCounty - Photos: Miami In Full Pads At Fall Camp
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Photos: Miami In Full Pads At Fall Camp

Marcus Benjamin • CanesCounty
Publisher
@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

On Thursday, Miami practiced in full pads for the first time this fall.

Photos taken by Robson Lopes

Jalen Rivers

Logan Sagapolu

DJ Scaife

Justice Oluwaseun

Matthew McCoy

Anez Cooper

Keontra Smith

Joe Salave'a

John Campbell Jr.

Jordan Miller

Jahfari Harvey

Chantz Williams

Mitchell Agude

Jake Garcia

Frank Ladson Jr.

Xavier Restrepo

Henry Parrish Jr.

James Williams

Brian Balom

Keshawn Washington

Laurence Seymore

Tyler Van Dyke and Jake Garcia

Jacurri Brown

Michael Redding III

Jacolby George

Isaiah Horton

Elijah Arroyo

Kahlil Brantley

Jaleel Skinner

Dominic Mammarelli

Tyler Van Dyke

Waynmon Steed and Thomas Davis

Jacolby Geoge

Brashard Smith

Tyler Van Dyke

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