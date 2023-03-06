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Photos: Miami's Junior Day 2023

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.
Iosa Espenesa, four-star 2025 defensive lineman and brother A.J. Espenesa, defensive lineman Buffalo Bills
Iosa Espenesa, four-star 2025 defensive lineman and brother A.J. Espenesa, defensive lineman Buffalo Bills
D'Antre Robinson, four-star 2024 Defensive Lineman, Orlando Jones (FL)
D'Antre Robinson, four-star 2024 Defensive Lineman, Orlando Jones (FL)
NaeShaun Montgomery, 2025 Wide Receiver, Cardinal Newman (FL)
NaeShaun Montgomery, 2025 Wide Receiver, Cardinal Newman (FL)
Brandon Jacob, four-star 2024 Safety, Orlando Evans (FL)
Brandon Jacob, four-star 2024 Safety, Orlando Evans (FL)
Elias Rudolph, Four-star 2024 defensive lineman, Deerfield (FL)
Elias Rudolph, Four-star 2024 defensive lineman, Deerfield (FL)
Anthony Smith, 2025 defensive lineman, Miami Central (FL)
Anthony Smith, 2025 defensive lineman, Miami Central (FL)
Wilnerson Telemaque, 2025 Defensive Lineman, Monsignor Pace (FL)
Wilnerson Telemaque, 2025 Defensive Lineman, Monsignor Pace (FL)
Aydin Breland, four-star 2024 defensive lineman, Mater Dei (CA)
Aydin Breland, four-star 2024 defensive lineman, Mater Dei (CA) (CanesCounty.com)
Wyatt Gilmore, Three-star 2024 Athlete, Rogers (MN)
Wyatt Gilmore, Three-star 2024 Athlete, Rogers (MN)
T.K. Cunningham, 2027 defensive end and T.A Cunningham, 2024 four-star defensive lineman Los Alamitos (CA)
T.K. Cunningham, 2027 defensive end and T.A Cunningham, 2024 four-star defensive lineman Los Alamitos (CA)
Tarvos Alford, 2025 linebacker, John Carroll (FL)
Tarvos Alford, 2025 linebacker, John Carroll (FL)
Justin Logan, four-star linebacker, Kell (GA)
Justin Logan, four-star linebacker, Kell (GA)
Kaden Strayhorn, four-star offensive lineman, IMG (FL)
Kaden Strayhorn, four-star offensive lineman, IMG (FL)

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