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Elijah Roberts, Defensive Linemen, Miami
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Tyrique Stevenson, Defensive Back, Miami
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Henry Parrish Jr. Running Back, Miami
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Henry Parrish Jr. Running Back, Miami
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James Williams, Safety, Miami and Kamren Kinchens, Safety, Miami
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Tyler Van Dyke, Quarterback, Miami
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Leonard Taylor, Defensive Tackle, Miami (Pressures Quarterback)
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Jacurri Brown, Quarterback, Miami
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Tyler Van Dyke, Quarterback, Miami, Jalen Rivers, Guard, Miami
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DJ Ivey, Cornerback, Miami
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Colbie Young, Wide Receiver, Miami
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Head Coach Mario Cristobal
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Corey Flagg, Jr., Linebacker, Miami
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Wesley Bissainthe, Linebacker, Miami
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Al Blades, Jr., Defensive Back, Miami
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Tecory Couch, Cornerback, Miami
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Lucsious Stanley, Running Back, Miami
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Key'Shawn Smith, Wide Receiver, Miami
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Key'Shawn Smith, Wide Receiver, Miami
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Riley Leonard, Quarterback, Duke
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Jared Harrison-Hunte, Defensive Lineman, Miami
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Wesley Bissainthe, Linebacker, Miami
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Colbie Young, Wide Receiver, Miami
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Frank Ladson Jr., Wide Receiver, Miami