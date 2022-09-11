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Photos: Miami Vs. Southern Miss

Ed Reed, Chief of Staff, University of Miami
Ed Reed, Chief of Staff, University of Miami
Marcus Benjamin • CanesCounty
Publisher
@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.
Key'Shawn Smith, Wide Receiver, Miami
Key'Shawn Smith, Wide Receiver, Miami
Chantz Williams, Defensive Lineman, Miami
Chantz Williams, Defensive Lineman, Miami
Andres Borregales, Kicker, Miami
Andres Borregales, Kicker, Miami
James Williams, Safety, Miami
James Williams, Safety, Miami
Xavier Restrepo, Wide Receiver, Miami
Xavier Restrepo, Wide Receiver, Miami
Key'Shawn Smith, Wide Receiver, Miami
Key'Shawn Smith, Wide Receiver, Miami
Tyler Van Dyke, Quarterback, Miami
Tyler Van Dyke, Quarterback, Miami
Tyler Van Dyke, Quarterback, Miami
Tyler Van Dyke, Quarterback, Miami
Miami Head Coach Mario Cristobal
Miami Head Coach Mario Cristobal
(From Left To Right) Jaylan Knighton, Tyrique Stevenson, Kamren Kinchens
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Will Mallory, Tight End, Miami
Will Mallory, Tight End, Miami
Thad Franklin, Running Back, Miami
Thad Franklin, Running Back, Miami
Tyrique Stevenson, Defensive Back, Miami, middle makes tackle
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Tyler Van Dyke, Quarterback, Miami
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Miami Head Coach Mario Cristobal (Middle)
Miami Head Coach Mario Cristobal (Middle)
(From Left to Right) James Willams, Safety, and Corey Flagg, Linebacker, Miami
(From Left to Right) James Willams, Safety, and Corey Flagg, Linebacker, Miami
Thad Franklin, Running Back, Miami
Thad Franklin, Running Back, Miami
Mitchell Agude, Defensive End, Miami
Mitchell Agude, Defensive End, Miami
Henry Parrish Jr. Running Back, Miami
Henry Parrish Jr. Running Back, Miami
Xavier Restrepo, Wide Receiver, Miami
Xavier Restrepo, Wide Receiver, Miami
Key'Shawn Smith, Wide Receiver, Miami
Key'Shawn Smith, Wide Receiver, Miami
Henry Parrish Jr. Running Back, Miami
Henry Parrish Jr. Running Back, Miami
Xavier Restrepo, Wide Receiver, Miami
Xavier Restrepo, Wide Receiver, Miami
Tyrique Stevenson, Defensive Back, Miami (Middle)
Tyrique Stevenson, Defensive Back, Miami (Middle)

All Photos by Robson Lopes - Photoyou4life

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