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Players Poplar and Walker Talk To Media Ahead Of Road Game Against Pitt

Marcus Benjamin • CanesCounty
Publisher
@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Anthony Walker talks of how it felt to beat Florida State for the first time in his career, playing with Wooga Poplar, and encouraging and guiding the younger players.

He also shares his thoughts about going to Pittsburgh.

Wooga Poplar talks about how he is able to get steals for Miami, the feeling of beating FSU, and his level of confidence against the Seminoles.

He shares his thoughts about playing on the road and the challenges of playing at Pitt.

Talk with Miami fans on Canes Talk and Inside Canes Hoops

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