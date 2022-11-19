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Players Answer Questions From Media After Road Loss To Clemson

Marcus Benjamin • CanesCounty
Publisher
@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Sophomore Safety Kamren Kinchens talks of what he took away from the loss to Clemson, the morale of the team, and making a bowl game.

Senior Tight End Will Mallory talked about how tough the Clemson defense was, the play of freshman Quarterback Jacurri Brown, culture change, the morale of the team, and winning the last game to become bowl eligible.

Senior Cornerback DJ Ivey provides his take on the feeling of the locker room, the culture change, causing turnovers, fighting through adversity, and becoming bowl eligible.

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