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Players Answer Questions From Media Ahead Of Road Game At Georgia Tech

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Freshman Linebacker Wesley Bissainthe talks about his development, the importance of getting to a bowl game, technique, and shares his advice on high school players looking to make it to the college level.

Freshman Anez Cooper talks about getting early playing time, the decision to offensive line instead of defensive line and his development over the last year.

Freshman Defensive End Nyjalik Kelly talked about his quick adjustment from high school to college. He also talks about what he's learned from Hall of Famer and Defensive Analyst Jason Taylor, the experience of the last two games and what the coaches are communicating about the vision of the program.

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