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Players Bain, Arroyo, Bissainthe and Rivers talk post spring practice

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

The Miami Hurricanes held its first spring practice Monday morning and players were made available to the media post-practice.


Sophomore defensive linemen Rueben Bain talks about being a leader in year two, the number change, changing his body, his impressions of Washington State transfer QB Cam Ward, and buying his mother a car.

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Tight end Elijah Arroyo shares his thoughts on his health, Ward, freshman tight end Elijah Lofton, sophomore tight end Riley Williams, and Albany transfer QB Reese Poffenbarger.

Junior linebacker Wesley Bissainthe talks about Ward, being a leader, playing in the same scheme for another year, playing with Washington transfer Mishael Powell, and playing alongside Kiko Mauigoa.

Veteran offensive tackle Jalen Rivers talks of Ward, playing multiple positions, and changing his body.

Talk with Miami fans on Canes Talk, Inside Canes Hoops, and Canes on the Diamond

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