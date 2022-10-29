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Players Garcia and Agude Speak To Media After Gutsy Win Over Virginia

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Quarterback Jake Garcia talks about the game-winning play and the experience of his first start. He also touches on what he needs to improve upon and the feeling in the locker room after the game and kicker Andres Borregales.

Defensive End Mitchell Agude talks about the mentality of the defense to get the win. He also touches on the play of Leonard Taylor.

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