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Players Gonzalez Jr. and Vargas talk post game after 4-3 loss to UCF

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Junior infielder Dorian Gonzalez Jr. and freshman pitcher Jordan Vargas talk post-game after a 4-3 loss to UCF.

The Hurricanes will attempt to get back in the win column on Friday, starting a three-game series with Long Island. The first pitch is set for 7:00 PM Eastern from Mark Light Stadium.

This article will be updated

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