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Players Isaiah Wong and Bensley Joseph Talk To Media After Win Over Cornell

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Isaiah Wong and Bensley Joseph speak to the media after a two-point win over Cornell. Miami went 13-of-26 from three-point range with Wong hitting five triples.

Joseph talks of what happened to allow Cornell to get back into the game late and the challenges they presented overall. Miami looks to build on its momentum going into the next game. Wong scored a career-high 36 points and Joseph added 12 points off the bench.

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