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Players Jordan Miller and Harlond Beverly Talks To Media After Second Win

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Forwards Jordan Miller and Harlond Beverly talk about what was working for them in the 79-65 win over UNC Greensboro.

Beverly talked about being on the floor after a long rehab from injury. He mentioned that he is 100 percent from his back injury. They both talk of Wooga Poplar and what he brings to the team.

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