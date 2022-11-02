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Players Talk FSU Days Ahead of Rivalry Game

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Defensive End Jahfari Harvey talks about the mental aspect of the game, playing Florida State, playing alongside Leonard Taylor, and why it's difficult to defend Miami Quarterback Jacurri Brown.

Safety Kamren Kinchens talks about playing Florida State, his thoughts on FSU Quarterback Jordan Travis, and what Defensive Backs Coach Jahmile Addae expects from him and the other DBs.

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