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Players Miller and Beverly Talk With Media After Comeback Win Over NC State

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Jordan Miller answers questions from the media after a season-high 25 points. The senior talked about the atmosphere and shared his feelings on Miami will be ranked by the pollsters on Monday.

Harlond Beverly was tasked with guarding NC State's premier guards Tequavion Smith and Jarkel Joiner.

Miami is back in action Saturday at home at noon against St. Francis PA.

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