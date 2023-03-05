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Players Miller, Poplar and Omier talk post game after championship win

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Miami basketball players (from left to right) Jordan Miller, Wooga Poplar, and Norchad Omier talk with the media after the 78-76 win over Pitt.

All three players talked about their experience of winning the regular-season ACC championship and cutting down the nets.

Poplar thought Pitt's final shot attempt to win was going into the basket and describes what it was like to hit a career-high six three-pointers.

Miller talks about resetting their mindset going into the ACC tournament and his college basketball career coming to an end.

The Hurricanes will play the winner of Syracuse and Wake Forest at noon Thursday in its first game in the conference tournament.

Talk with Miami fans on Canes Talk, Inside Canes Hoops, and Canes on the Diamond

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