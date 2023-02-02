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Players Omier and Beverly Talk With Media Ahead of Game Against Clemson

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Norchad Omier is averaging a double-double this season (13.9 points, 10.3) and will need to continue that type of production to get ACC wins over Clemson and Duke.

Omier talks about how he is managing foul trouble, going against conference big men game-in-game-out.

Harlond Beverly talks about how getting defensive stops will be key for Miami down the stretch of the season. He describes his response to Nijel Pack's big game Monday night against Virginia Tech and what Omier brings to the team.

Miami travels to Clemson for a 3:00 PM Tip on Saturday (ACC Network), then travel back home for a 7:00 PM tip against Duke (ESPN).

Talk with Miami fans on Canes Talk and Inside Canes Hoops

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