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Players Omier and Miller Talk To Media After Impressive 81-59 Win Over Duke

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Norchad Omier and Jordan Miller start the post-game press conference with a laugh about Head Coach Jim Larranaga having a 40-inch vertical.

Omier talks about taking three-pointers as he hit two in the win over Duke, being able to defend taller players, and staying out of foul trouble.

Miller talks of how they were able to maintain a big lead, the progression of Wooga Poplar, and the feeling of beating Duke by 22 points and feels the team is on pace to play their best basketball.

Miami (19-5) will host Louisville (3-20) Saturday, February 11th at 7:00 PM. The game will be televised on ACC Network.

Talk with Miami fans on Canes Talk and Inside Canes Hoops

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