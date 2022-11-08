News More News
{{ timeAgo('2022-11-08 12:28:46 -0600') }} basketball Edit

Players Omier and Wong Speak With Media After Season-Opening Win

Marcus Benjamin • CanesCounty
Publisher
@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Players Norchad Omier and Isaiah Wong answer questions from media after a 67-54 win over Lafayette.

Omier talks about nervousness playing his first game as a Miami Hurricane. Wong talks about what he learned about the team after game one and his chemistry with fellow guard Nijel Pack and the energy that Bensely Joseph brings.

Wong also talked about his appreciation of the student support at the game.

Talk with Miami fans on Canes Talk

• Subscribe to the Storm Tracker Podcast on Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, and Spotify

• Subscribe to the Canes County YouTube Channel

• Follow us on Twitter: @Canes_County, @BenjaminRivals, @TheCribSouthFLA, @RivalsGeo, @AnthonyYero1, and @MichaelYero

• Follow us on Instagram: @Canes.County

Photo Credit: Associated Press
Isaiah Wong, Guard, Miami
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}