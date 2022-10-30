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Players Parrish and Borregales Speak to Media After Win In Charlottesville

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Running Back Henry Parrish talks about the struggles of the run game in the first half and his emotions when Garcia scored the game-winner.

Kicker Andy Borregales describes his emotions after the win over Virginia. He talks his relationship Jake Garcia with Virginia kicker Will Bettridge. Borregales went four-for-four on field goals.

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