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Players Speak With Media Ahead Of Road Game At Virginia

Marcus Benjamin • CanesCounty
Publisher
@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Offensive Lineman Jalen Rivers talks about what needs to improve with the O-Line against Virginia. He talks about the communication with Jake Garcia this week and the development of Jonathan Denis.

Linebacker Corey Flagg Jr. talks about redshirting, his coverage skills, and containing Virginia Quarterback Brennan Armstrong. He also touches on the versatility of James Williams and the growth of Wesley Bissainthe.

Defensive End Jahfari Harvey talks about containing Virginia Quarterback Brennan Armstrong and talks about the development of the defensive line

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