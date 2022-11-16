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Players Talk To Media Before Road Game At Clemson

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Freshman Tight End Jaleel Skinner talks of what the freshman mentality needs to be once you step on campus at the University of Miami.

He talks of his relationship with roommate Quarterback Jacurri Brown, shares his thoughts on Clemson, his experience in his freshman year, and making a bowl game.

Defensive End Mitchell Agude talks of freshman play on the football team, his experience at Miami, and his transition from UCLA. He also shares his thoughts on Clemson and fellow defensive lineman Cyrus Moss.

Defensive Lineman Antonio Moultrie talks of the challenge to stop Clemson and how fast his senior season has gone at Miami.

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