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Players Wong and Miller Talk With Media After Tight Win Over Virginia

Marcus Benjamin • CanesCounty
Publisher
@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Guards Isaiah Wong and Jordan Miller talk of what the 66-64 win means to them, the emotional lift they received from the home crowd, and how the defense has improved this season.

Wong scored a game-high 24 points and added six rebounds and five assists. Miller added 11 points, five rebounds, and two assists.

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