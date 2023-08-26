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Podcast: Five-star safety Zaquan Patterson commits to Miami

John Garcia and Dave Berry
Rivals Staff

Dave Berry is joined by John Garcia Jr. to break down the big news of 2024 safety Zaquan Patterson's commitment to the Hurricanes.

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