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{{ timeAgo('2023-01-18 12:46:40 -0600') }} football Edit

Poly Bowl Day Two: OL vs. DL

Woody Wommack and David Berry
Rivals.com Video

Watch the best offensive and defensive linemen in one-on-ones at the Polynesian Bowl in Hawaii.

Featured prospects:
David Hicks Jr.
Hunter Clegg
Amos Talalele
Caleb Lomu
Francis Mauigoa
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Landen Hatchett

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