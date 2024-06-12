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Rivals100 CB Chris Ewald Jr. talks Georgia, Miami ahead of decision
John Garcia Jr.
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Rivals.com
National Recruiting Analyst
The end of the college football recruiting process is near for Chris Ewald and there is an excitement to put it behind him, the Hollywood (Fla.) Chaminade Madonna standout admits. Georgia and Miami...
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