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Rivals100 DB Zaquan Patterson breaks down his top five & decision timeline

Zaquan Patterson
Zaquan Patterson
Adam Friedman • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@RivalsFriedman
Adam Friedman joined Rivals.com as the East Coast Recruiting Analyst in 2012 and covers D1 CFB recruits from SC to Maine & out to PA & WV. Media requests- RivalsFriedman@gmail.com

Five schools remain in contention for safety Zaquan Patterson. The No. 26 overall player in the Rivals250 named Auburn, Michigan, Ohio State, Florida State, and Miami as his finalists and he has an idea of when he wants to commit. Patterson went in-depth on these new developments with Rivals.com.

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