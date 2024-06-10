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Rivals100 LB Elijah Melendez high on Ole Miss following official visit
John Garcia Jr.
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Rivals.com
National Recruiting Analyst
Rivals100 linebacker recruit Elijah Melendez has been busy on the official visit front, especially in SEC country. The Kissimmee (Fla.) Osceola linebacker, who has been committed to Miami since Dec...
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