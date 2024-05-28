PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Rivals100 LB Elijah Melendez sets slate of June official visits
John Garcia Jr.
•
Rivals.com
National Recruiting Analyst
One of the most physical defenders in the class of 2025 is about to hit the most critical stretch of his recruitment.Elijah Melendez, the Kissimmee (Fla.) Osceola linebacker who has been committed ...
You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.
-
Members-only forums
-
Predict prospect commits with FanFutureCast
-
Exclusive highlights and interviews
-
Exclusive coverage of Rivals Camp Series
-
Breaking recruiting news
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMxMTMiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL21pYW1pLnJpdmFscy5jb20v
bmV3cy9yaXZhbHMxMDAtbGItZWxpamFoLW1lbGVuZGV6LXNldHMtc2xhdGUt
b2YtanVuZS1vZmZpY2lhbC12aXNpdHMiLAogICAgY3NfZnBpZDogJypudWxs
JywKICAgIGNzX2ZwaXQ6ICcqbnVsbCcsCiAgICBjc19mcGRtOiAnKm51bGwn
LAogICAgY3NfZnBkdDogJypudWxsJwogIH0pOwogIChmdW5jdGlvbigpIHsK
ICAgIHZhciBzID0gZG9jdW1lbnQuY3JlYXRlRWxlbWVudCgic2NyaXB0Iiks
IGVsID0gZG9jdW1lbnQuZ2V0RWxlbWVudHNCeVRhZ05hbWUoInNjcmlwdCIp
WzBdOyBzLmFzeW5jID0gdHJ1ZTsKICAgIC8vIGxvYWRpbmcgdGhlIGV2ZXJn
cmVlbiB2ZXJzaW9uIG9mIGNzLmpzIHNvIHdlIGFsd2F5cyBoYXZlIHRoZSBs
YXN0IHZlcnNpb24KICAgIHMuc3JjID0gImh0dHBzOi8vcy55aW1nLmNvbS9j
eC92em0vY3MuanMiOwogICAgZWwucGFyZW50Tm9kZS5pbnNlcnRCZWZvcmUo
cywgZWwpOwogIH0pKCk7Cjwvc2NyaXB0PgoKPG5vc2NyaXB0PgogIDxpbWcg
c3JjPSJodHRwczovL3NiLnNjb3JlY2FyZHJlc2VhcmNoLmNvbS9wP2MxPTIm
YzI9NzI0MTQ2OSZjNz1odHRwcyUzQSUyRiUyRm1pYW1pLnJpdmFscy5jb20l
MkZuZXdzJTJGcml2YWxzMTAwLWxiLWVsaWphaC1tZWxlbmRlei1zZXRzLXNs
YXRlLW9mLWp1bmUtb2ZmaWNpYWwtdmlzaXRzJmM1PTIwMjI3MzMxMTMmY3Y9
Mi4wJmNqPTEmY3NfdWNmcj0wIiAvPgo8L25vc2NyaXB0Pgo8IS0tIEVuZCBj
b21TY29yZSBUYWcgLS0+CgoK