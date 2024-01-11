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Storm Tracker Podcast - At the Crib - Is Poffenbarger the answer at QB?

CanesCounty.com
Staff

Marcus Benjamin and Frank Tucker connect for weekly podcast - At the Crib.

First, we discuss Alabama Head Coach Nick Saban's retirement from college football (1:08) and what it means for Miami (9:07), Kevin Riley, Zavier Mincey, Jaime Ffrench, Ryan Williams mentioned.

Next, we discuss the addition of Albany transfer quarterback Reese Poffenbarger (16:54) and what it means for the quarterback room (25:24).

We also discuss the addition of Arizona transfer safety Isaiah Taylor and what it means for the safety position (28:59).

Talk with Miami fans on Canes Talk, Inside Canes Hoops, and Canes on the Diamond

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