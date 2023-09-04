News More News
ago football Edit

Storm Tracker Podcast: Big Deal/Not a Big Deal? - Win Over Miami (OH)

Marcus Benjamin • CanesCounty
Publisher
@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Marcus Benjamin and Brandon Odoi of FootballHotbed.com break down Miami's 38-3 win over Miami (OH).

We discuss the significance of the Hurricanes' margin of victory over the Redhawks (1:27).

We share our thoughts on Quarterback Tyler Van Dyke's performance (5:17), the defense (13:25), and Miami's efficiency on third down and in the red zone (16:52).

We touch on Miami Central vs. Bishop Gorman over the weekend and the play of Miami 2024 four-star tight end commit Elijah Lofton (20:47).

Lastly, we speak on the absence of sophomore tight end Jaleel Skinner in game one (25:21).

Talk with Miami fans on Canes Talk, Inside Canes Hoops, and Canes on the Diamond

• Subscribe to the Storm Tracker Podcast on Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, and Spotify

• Subscribe to the Canes County YouTube Channel

• Follow us on Twitter: @Canes_County, @BenjaminRivals, @TheCribSouthFLA, @AnthonyYero1, and @MichaelYero

• Follow us on Instagram: @Canes.County

Follow us on Facebook

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}