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Storm Tracker Podcast - Blu Mondays - Filling Needs Via Transfer Portal

Marcus Benjamin • CanesCounty
Publisher
@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Marcus Benjamin and Larry Blustein discuss Miami's recent additions from the transfer portal and if Miami has addressed its needs at every position group.

We discuss the culture shift that Mario Cristobal the current Miami staff is incorporating in Coral Gables and how that compares to previous regimes.

We also discuss the transfer portal and if it is good for college football and the potential of more players returning home to South Florida.

We preview the Palm Beach High School Football Jamboree this weekend as well as other events in the upcoming months in South Florida.

Talk with Miami fans on Canes Talk, Inside Canes Hoops, and Canes on the Diamond

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