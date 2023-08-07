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Storm Tracker Podcast - Blu Mondays with Larry Blustein

CanesCounty.com
Staff

Marcus Benjamin and Larry Blustein discuss South Florida high school media days and the amount of talent in South Florida.

We talk about how Miami has been able to recruit South Florida at a high level in the 2024 class and what needs to happen for them to maintain the class and potentially flip other talents.

Blu provides his opinion on safety James Williams moving more toward the line of scrimmage and who could emerge from the wide receiver room.

Talk with Miami fans on Canes Talk, Inside Canes Hoops, and Canes on the Diamond

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