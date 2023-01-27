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Storm Tracker Podcast: Gattis Fired, But Does Offense Improve?

CanesCounty.com
Staff

Miami offensive coordinator Josh Gattis was fired by Miami Friday morning. The Hurricanes will start to search for a replacement and build a new identity on offense.

We break down what the offensive starters will look like based on additions and subtractions and if Miami will be better offensively.

We also talk recruiting with the upcoming National Signing Day and standout players from the Battle Miami 7-on7 tournament.

Talk with Miami fans on Canes Talk and Inside Canes Hoops

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