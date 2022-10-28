News More News
{{ timeAgo('2022-10-28 11:04:13 -0500') }} football Edit

Storm Tracker Podcast: McClain Commitment Reaction, Top 5 Class for Canes?

CanesCounty.com
Staff

Geo Milian and Frank Tucker discuss a massive win for Mario Cristobal and the Miami Hurricanes with the commitment of five-star cornerback Cormani McClain. Listen for other recruiting news and what to expect going forward.

Also, we provide insight into what to watch for in Miami's road game at Virginia.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}