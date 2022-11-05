News More News
{{ timeAgo('2022-11-05 05:00:00 -0500') }} football Edit

Storm Tracker Podcast: Miami-FSU - Matchups to Watch and Recruiting Impact

CanesCounty.com
Staff

Miami-Florida State Preview! Marcus Benjamin and Geo Milian talk about the impact of starting Quarterback Tyler Van Dyke, the importance of stopping Quarterback Jordan Travis, and FSU's running game.

We also discuss matchups to watch and the impact of recruiting as Miami has a ton of confirmed visitors for the game.

Plus we share our favorite Miami vs. Florida State moments.

Talk with Miami fans on Canes Talk

• Subscribe to the Storm Tracker Podcast on Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, and Spotify

• Subscribe to the Canes County YouTube Channel

• Follow us on Twitter: @Canes_County, @BenjaminRivals, @TheCribSouthFLA, @RivalsGeo, @AnthonyYero1, and @MichaelYero

• Follow us on Instagram: @Canes.County

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}